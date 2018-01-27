К Земле приближается объект способный создать мощные землетрясения

По физическим данным огненный шар напоминает метеорит, однако на расстоянии в 72000 км его сложно принять за комету. Но, как бы там ни было, объект приближается к Земле и при падении может спровоцировать мощные землетрясения. По предварительным данным АМО, его падение придется на 29-30 января текущего года.Многие ученые считают, что летящее к нашей планете небесное тело является метеоритом, который ранее, якобы, откололся от космического объекта, который упал в штате Мичиган, вызвав землетрясение магнитудой в два балла. Однако это космическое тело больше предыдущего в 3-4 раза. Специалисты намерены обнародовать новый отчет о направлении движения объекта утром 28 января.