К Земле приближается объект способный создать мощные землетрясения
От американского метеоритного сообщества (АМО) стало известно, что к Земле приближается огненный объект, который способен создать, по предварительным данным, в европейской части мощные землетрясения. Падение небесного тела ожидается уже через пару дней.
По физическим данным огненный шар напоминает метеорит, однако на расстоянии в 72000 км его сложно принять за комету. Но, как бы там ни было, объект приближается к Земле и при падении может спровоцировать мощные землетрясения. По предварительным данным АМО, его падение придется на 29-30 января текущего года.
Многие ученые считают, что летящее к нашей планете небесное тело является метеоритом, который ранее, якобы, откололся от космического объекта, который упал в штате Мичиган, вызвав землетрясение магнитудой в два балла. Однако это космическое тело больше предыдущего в 3-4 раза. Специалисты намерены обнародовать новый отчет о направлении движения объекта утром 28 января.
По физическим данным огненный шар напоминает метеорит, однако на расстоянии в 72000 км его сложно принять за комету. Но, как бы там ни было, объект приближается к Земле и при падении может спровоцировать мощные землетрясения. По предварительным данным АМО, его падение придется на 29-30 января текущего года.
Многие ученые считают, что летящее к нашей планете небесное тело является метеоритом, который ранее, якобы, откололся от космического объекта, который упал в штате Мичиган, вызвав землетрясение магнитудой в два балла. Однако это космическое тело больше предыдущего в 3-4 раза. Специалисты намерены обнародовать новый отчет о направлении движения объекта утром 28 января.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:17