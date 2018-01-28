Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах

В 2017 году появилась модель Moto E4 с пристойными показателями автономности и акцентом на «белой» оболочке Android. Еще в этом году на суд пользователей выходит новинка «для всех». 3D-рендеры смартфона обеспечил OnLeaks. Гаджет будет иметь дисплей диагональю 5 дюймов с корпусными габаритами 151х74х8,9 мм.Это поколение линейки смартфоов оснащено физической клавишей «Домой» на фронтальной панели, и на обратной –сканером отпечатков пальцев. Там же вмонтирован и фирменный модуль камеры, со светодиодной вспышкой. Рядом с портом microUSB находится аудиоджек 3,5 мм.Moto E4 презентовали в июне 2017 года. Значит, предположительно, демонстрацию E5 вместе с увеличенной вариацией Moto E5 Plus следует ожидать ближе к этому лету.