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Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Как свидетельствуют эксперты, бренд Moto E5 имеет цель выйти на уровень популярности китайских производителей Xiaomi и Huawei. Но это довольно сложная задача из-за того, что Motorola рассчитывает выйти на рынок с широким модельным рядом, что несколько противоречит процессам ценового демпинга.

Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах


В 2017 году появилась модель Moto E4 с пристойными показателями автономности и акцентом на «белой» оболочке Android. Еще в этом году на суд пользователей выходит новинка «для всех». 3D-рендеры смартфона обеспечил OnLeaks. Гаджет будет иметь дисплей диагональю 5 дюймов с корпусными габаритами 151х74х8,9 мм.

Это поколение линейки смартфоов оснащено физической клавишей «Домой» на фронтальной панели, и на обратной –сканером отпечатков пальцев. Там же вмонтирован и фирменный модуль камеры, со светодиодной вспышкой. Рядом с портом microUSB находится аудиоджек 3,5 мм.

Moto E4 презентовали в июне 2017 года. Значит, предположительно, демонстрацию E5 вместе с увеличенной вариацией Moto E5 Plus следует ожидать ближе к этому лету.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 01:00
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