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Леонид Якубович предлагает сделать мимолётные браки узаконенными
Леонид Якубович, являющийся советским и российским телеведущим, предлагает узаконить браки, которые он называет «мимолётными». Народный артист России об этом заявил вполне серьёзно.

Леонид Якубович предлагает сделать мимолётные браки узаконенными


Якубович считает, что даже во время первого поцелуя руки девушки - это гражданский «мимолётный» брак. Даже обычный взгляд мужчины при новом знакомстве с женским полом ведущий относит к аналогичному определению. По словам Леонида, он считает данные поступки в качестве официальных отношений.

Это предложение он выдвинул после того, как знаменитость попросили прокомментировать новый российский законопроект. Согласно документу, парламентариям предлагается уравнять права лиц, которые находятся как в гражданских, так и в официальных браках. Правда, есть некоторые ограничения.
Общество / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:06
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