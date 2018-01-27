Леонид Якубович предлагает сделать мимолётные браки узаконенными

Якубович считает, что даже во время первого поцелуя руки девушки - это гражданский «мимолётный» брак. Даже обычный взгляд мужчины при новом знакомстве с женским полом ведущий относит к аналогичному определению. По словам Леонида, он считает данные поступки в качестве официальных отношений.Это предложение он выдвинул после того, как знаменитость попросили прокомментировать новый российский законопроект. Согласно документу, парламентариям предлагается уравнять права лиц, которые находятся как в гражданских, так и в официальных браках. Правда, есть некоторые ограничения.