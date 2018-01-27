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Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять на сексуальные расстройства женщин
Бельгийские ученые Университета Льежа сделали вывод, что киспетин - “гормон поцелуя”, отвечает за половое созревание, регулирует у женщин сексуальное желание.

Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять на сексуальные расстройства женщин

Он помогает справиться с низким влечением, а также с чрезмерной активностью. В свою очередь Киспетин повышает активность в областях головного мозга, ответственных за сексуальное возбуждение, а также желание. Такую особенность “гормона поцелуя” можно использовать для лечения у женщин различных сексуальных расстройств. Гормон не обладает побочными эффектами, которые появляются от тестостерона, который выполняет похожие функции в организме.

В настоящее время эффективность киспетина в ходе лечения сексуальных расстройств учёные специалисты доказали на грызунах. Новая особенность такого “гормона поцелуя” в будущем позволит создать эффективное, а также безопасное лекарство, предназначенное для решения проблем, затрагивающих половое влечение у женщин.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:25
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