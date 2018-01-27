Чаплин пообещал Шнурову «адские муки»

Шнуров делает непристойные вещи, выражаясь матерными словами прямо со сцены, что, по мнению Чаплина, недопустимо. Священнослужитель настаивает, что матерщина в публичных местах не должна звучать ни при каких обстоятельствах. Из этого Всеволод заключил, что Сергей не христианин и после своей смерти будет гореть в аду.Певец, в свою очередь, не стал молчать, и ответил религиозному деятелю в стихотворном стиле. Музыкант сказал, что визави священника не имеет абсолютно ничего общего с его популярным однофамильцем Чарли Чаплиным. Обиженный артист написал, что лучше быть в аду, чем в раю, где управляют такие же, как Чаплин.