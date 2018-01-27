Синоптики в столичном регионе прогнозируют снегопад на несколько суток

Согласно ожиданиям, к утру 29 января, в российской столице выпадет до десяти миллиметров осадков. Стоит отметить, что это составит двадцать пять процентов месячной нормы. Снегопад начнется в Москве вечером в субботу. Метеорологи ожидают, что в этот день должно выпасть до двух миллиметров. Аналогичное количество осадков будет наблюдаться в ночь на воскресенье, а также днем 28 января. В ночь на понедельник должно выпасть до 3 мм осадков.На территории Москвы с начала месяца уже выпало тридцать девять миллиметров осадков. Наряду с этим месячная норма составляет сорок два миллиметра. Высота снежного покрова к утру субботы достигала уже семнадцати сантиметров. Раньше синоптиками отмечалось, что в сторону европейской части Российской Федерации надвигается мощнейший циклон, который в итоге охватит территории Москвы, а также Санкт-Петербурга.