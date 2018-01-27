АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Синоптики в столичном регионе прогнозируют снегопад на несколько суток
Синоптиками в столичном регионе на несколько суток прогнозируется затяжной снегопад.

Синоптики в столичном регионе прогнозируют снегопад на несколько суток


Согласно ожиданиям, к утру 29 января, в российской столице выпадет до десяти миллиметров осадков. Стоит отметить, что это составит двадцать пять процентов месячной нормы. Снегопад начнется в Москве вечером в субботу. Метеорологи ожидают, что в этот день должно выпасть до двух миллиметров. Аналогичное количество осадков будет наблюдаться в ночь на воскресенье, а также днем 28 января. В ночь на понедельник должно выпасть до 3 мм осадков.

На территории Москвы с начала месяца уже выпало тридцать девять миллиметров осадков. Наряду с этим месячная норма составляет сорок два миллиметра. Высота снежного покрова к утру субботы достигала уже семнадцати сантиметров. Раньше синоптиками отмечалось, что в сторону европейской части Российской Федерации надвигается мощнейший циклон, который в итоге охватит территории Москвы, а также Санкт-Петербурга.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости