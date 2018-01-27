Эпидемия гриппа в Соединённых Штатах угрожает стать пандемией

В свою очередь вирус уже три недели не угасает. Он распространился почти на все штаты. Специалисты отмечают, что в Соединённых Штатах к концу зимы вирусом будет заражено примерно 35 000 000 человек. Стоит отметить, что даже в случае обычных сезонных вспышек гриппа умирает около 55 000 человек. По словам специалистов, на сегодняшний день количество заболевших гриппом достигает 6,6 процента от всех пациентов, которые обращаются в госпитали и больницы. Данный показатель в 2009 году был выше на 1,1 процента.Американские жители подверглись действию H3N2. Это самый распространённый штамм гриппа. При этом он является более опасным в сравнении со «свиным гриппом» H1N1, так как слабей реагирует на вакцины. Также он рекордных отметок достиг в Японии. Этим вирусом заражено уже больше 2 800 000 человек.