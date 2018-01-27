Внезапно умер экс-депутат Госдумы РФ Борис Резник

СМИ сообщает, что Борис Резник двадцать седьмого января внезапно скончался. Экс-депутат при жизни занимался не только политикой, но также был и известным журналистом. Раньше он работал в издательствах «Огонек» и «Вечерняя Москва». Также был секретарём Союза журналистов России.Резник, за огромный труд в области информации, был удостоен многих премий и наград, одной из которых стал «Золотой гонг». Борис Резник на семьдесят восьмом году скоропостижно скончался. Причина смерти в данное время пока не сообщается, также как и дата похорон популярного политика, экс-депутата Государственной думы России и журналиста.