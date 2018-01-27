В Мурманской области женщина при разводе отсудила у мужа дверь

Постановление суда обязывало экс-супругов разделить совместно нажитое имущество, а бывшую жену, как должницу, выселиться из квартиры, принадлежащей бывшему мужу.В службе приставов пояснили, что на эти процедуры и срок выселения из квартиры был дан определенный отрезок времени. Женщина, исполнив решение суда, в установленном порядке сообщила об этом приставов по телефону.Для проверки достоверности слов экс-супруги ее бывший муж вместе с приставом прибыли по адресу его проживания. Прибыв на место, изрядно удивились: на месте входной двери висел ковер. То есть, женщина исполнила решение суда в высшей степени буквально: забрав свои вещи и утварь, прихватила и дверь, купленную за ее деньги.Суд этого не запрещал, поэтому экс-супругу пришлось смириться с такой данностью. Приставам осталось только добавить, что «исполнительное производство окончено фактическим исполнением».