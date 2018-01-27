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В Мурманской области женщина при разводе отсудила у мужа дверь
В Североморске, Мурманской области, женщина после решения суда о разводе, покидая квартиру бывшего супруга, вывезла вместе с личными вещами и входную дверь.

В Мурманской области женщина при разводе отсудила у мужа дверь


Постановление суда обязывало экс-супругов разделить совместно нажитое имущество, а бывшую жену, как должницу, выселиться из квартиры, принадлежащей бывшему мужу.

В службе приставов пояснили, что на эти процедуры и срок выселения из квартиры был дан определенный отрезок времени. Женщина, исполнив решение суда, в установленном порядке сообщила об этом приставов по телефону.

Для проверки достоверности слов экс-супруги ее бывший муж вместе с приставом прибыли по адресу его проживания. Прибыв на место, изрядно удивились: на месте входной двери висел ковер. То есть, женщина исполнила решение суда в высшей степени буквально: забрав свои вещи и утварь, прихватила и дверь, купленную за ее деньги.

Суд этого не запрещал, поэтому экс-супругу пришлось смириться с такой данностью. Приставам осталось только добавить, что «исполнительное производство окончено фактическим исполнением».
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:05
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