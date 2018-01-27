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Частные автобусы в Москве могут получить Wi-Fi сеть
Частные автобусы столицы Российской Федерации в скором времени смогут похвастаться бесплатной современной Wi-Fi сетью.

Частные автобусы в Москве могут получить Wi-Fi сеть

Павел Павлов, являющийся руководителем Главного Контрольного Управления "Организатор перевозок", в своём субботнем интервью представителям российских СМИ рассказал, что данная возможность на сегодняшний день пока только рассматривается. По его словам такая возможность пока только в планах. Сейчас имеется бесплатный Wi-Fi (именуемый MT_FREE) в рамках метро, а также во всём наземном имеющимся транспорте Мосгортранса. Также Wi-Fi установлен в «Аэроэкспрессах», электричках.

Данным Wi-Fi обеспечивается бесшовный доступ ко всем точкам. Авторизоваться в сети в этом случае нужно только один раз. Мосгортранс к концу января собирается Wi-Fi запустить ещё в двадцати пяти электричках Центральной пассажирской пригородной компании. К февралю планируется введение беспроводной сети в 94 электричках.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:25
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