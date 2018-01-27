Давид Анташвили не сомневается, что Елене Хроминой пора пройти детектор лжи

Как сказала Хромина, на днях Анташвили сам хотел познакомиться с ней поближе, и даже предлагал ей разорвать его отношения с Викторией Борисевич, как она это умеет делать. Ранее, напомним, Елена вмешалась в роман Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой, после чего возлюбленные расстались, а она благополучно заняла место в сердце ставшего всего на день одиноким загорелого атлета.Анташвили, в свою очередь, уверяет, что Хромина завралась, однако девушка не сдаётся и "клянётся сердцем матери", что говорит правду. Зрители же не могут понять, кого из них больше осуждать, но уверены, как и Давид, что повод для полиграфа действительно имеется, в связи с чем его следовало бы использовать, ведь всем интересно узнать, кто же на самом деле прав.В данный момент Давид и Елена то и дело покрывают друг друга оскорблениями, при этом каждый, конечно же, уверен в своей правоте.