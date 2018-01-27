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В Великобритании запустят радар для защиты от «российской агрессии»
Великобритания запустит радар для защиты от «российской агрессии». Он будет расположен на Шетландских островах (остров Анст) для контролирования воздушного пространства в северной части страны, в районе Норвежского моря.

В Великобритании запустят радар для защиты от «российской агрессии»


Строящийся объект посетил Командующий Военно-воздушных сил Британии Стивен Хиллиер.
Как информирует Минобороны Великобритании, радиолокатор позволит Британии и странам НАТО надежнее защититься от исходящей от России угрозы.

В радар вложили 10 млн фунтов стерлингов, и в ближайшее время он должен быть введен в эксплуатацию.
По словам британского министра обороны, страна обязана реагировать на усиление глобальных угроз и быть способной адекватно отвечать на них.

В России на информацию главы Минобороны Британии Стивена Хиллиера отреагировали в Госдуме (зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин) в том смысле, что, возможно, факт строительства радара есть британским обязательством перед НАТО, а, может, официальный Лондон решил таким способом продемонстрировать свою солидарность в противостоянии так называемой российской угрозе. В любом случае, если есть деньги, пусть строят.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 21:55
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