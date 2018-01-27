В Великобритании запустят радар для защиты от «российской агрессии»

Строящийся объект посетил Командующий Военно-воздушных сил Британии Стивен Хиллиер.Как информирует Минобороны Великобритании, радиолокатор позволит Британии и странам НАТО надежнее защититься от исходящей от России угрозы.В радар вложили 10 млн фунтов стерлингов, и в ближайшее время он должен быть введен в эксплуатацию.По словам британского министра обороны, страна обязана реагировать на усиление глобальных угроз и быть способной адекватно отвечать на них.В России на информацию главы Минобороны Британии Стивена Хиллиера отреагировали в Госдуме (зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин) в том смысле, что, возможно, факт строительства радара есть британским обязательством перед НАТО, а, может, официальный Лондон решил таким способом продемонстрировать свою солидарность в противостоянии так называемой российской угрозе. В любом случае, если есть деньги, пусть строят.