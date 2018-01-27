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Сын Максима Галкина и Примадонны оказался фанатом рока
Максим Галкин в рамках Instagram поделился с поклонниками забавным роликом. На видео запечатлено как шоумен с детьми посетил премьеру музыкального спектакля под названием «Мама-Кот». Пользователи заметили, что сыну знаменитостей Гарри очень нравится рок, потому что по дороге в театр он слушал песни соответствующего направления.

Сын Максима Галкина и Примадонны оказался фанатом рока


В гаджете мальчика звучали музыкальные композиции группы Metallica, песня Валерия Кипелова «Беспечный ангел». Подписчики оценили отличный музыкальный вкус сына юмориста, а также его увлечение роком.

На ролике засветилась и дочка Галкина и Примадонны. Лиза посчитала, сколько необходимо купить билетов, при этом была в восторге от зрительского зала театра Маяковского, который называла «настоящим дворцом». Галкину, как и Лизе и Гарри, понравился спектакль именуемый «Мама-кот». Шоумен поблагодарил создателей и актеров за прекрасный детский мюзикл.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:45
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