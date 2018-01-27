Сын Максима Галкина и Примадонны оказался фанатом рока

В гаджете мальчика звучали музыкальные композиции группы Metallica, песня Валерия Кипелова «Беспечный ангел». Подписчики оценили отличный музыкальный вкус сына юмориста, а также его увлечение роком.На ролике засветилась и дочка Галкина и Примадонны. Лиза посчитала, сколько необходимо купить билетов, при этом была в восторге от зрительского зала театра Маяковского, который называла «настоящим дворцом». Галкину, как и Лизе и Гарри, понравился спектакль именуемый «Мама-кот». Шоумен поблагодарил создателей и актеров за прекрасный детский мюзикл.