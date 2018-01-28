Фанат-энтузиаст построил многоэтажный небоскреб в Fallout 4

Для воплощения своих идей, использовался проект по специальному чертежу. В результате получился небоскреб, возвышающийся на более чем 20 этажей. Причем на самом верху, включены два дополнительных уровня. Там нашел место и пентхаус, в апартаментах которого вполне может проживать непосредственно главный герой.При всем этом, на территории первых этажей здания, расположились мощности по автономному производству еды, а так же магазины, и даже торговый центр. Помимо прочего, здесь можно найти полноценную фабрику, лаборатории с научным центром, и в завершение - тренажерный зал с комфортабельным бассейном.