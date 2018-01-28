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Фанат-энтузиаст построил многоэтажный небоскреб в Fallout 4
Одним из фанатов популярной игры Fallout 4, разработана новая улучшенная модификация. Пользователь заложил в свое творение возможности, которые позволяют обойти ограничения по возведению только стандартных зданий небольшого размера. Геймером построен полноценный, снабженный всем необходимым функционалом, небоскреб.

Для воплощения своих идей, использовался проект по специальному чертежу. В результате получился небоскреб, возвышающийся на более чем 20 этажей. Причем на самом верху, включены два дополнительных уровня. Там нашел место и пентхаус, в апартаментах которого вполне может проживать непосредственно главный герой.

Фанат-энтузиаст построил многоэтажный небоскреб в Fallout 4


При всем этом, на территории первых этажей здания, расположились мощности по автономному производству еды, а так же магазины, и даже торговый центр. Помимо прочего, здесь можно найти полноценную фабрику, лаборатории с научным центром, и в завершение - тренажерный зал с комфортабельным бассейном.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:10
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