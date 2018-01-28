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Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603 лошадей
Mercedes-AMG E63 S является среднеразмерным сверхмощным флагманским седаном немецкого бренда, оборудованным дизельным мотором V-8 с турбонаддувом на 603 л.с. Полноприводная машина очень быстро заводится, а также набирает первую «сотню».

Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603 лошадей

Более удивительны и впечатляющи боковые возможности E63 и линейная скорость. Доступен режим дрейфа, который отключает передние ведомые колеса, делая версию Mercedes-AMG E63 S настоящим «монстром» с задним приводом. Версию собрали на основе актуального седана класса Е. Модель доступна только как мощная S-обрезка, сопряженная всегда с полным приводом. Авто оснащают четырёхлитровым V-8 на 603 л.с. Мотор работает вместе с автоматической 9-ступенчатой КП (крутящий момент 627 Нм).

Стоимость версии Mercedes-AMG E63 S достигает 105 395 долларов. При этом цена указана за базовую вариацию седана. Имеется информация, что за дополнительные желаемые опции покупателю придется доплатить.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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