Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603 лошадей

Более удивительны и впечатляющи боковые возможности E63 и линейная скорость. Доступен режим дрейфа, который отключает передние ведомые колеса, делая версию Mercedes-AMG E63 S настоящим «монстром» с задним приводом. Версию собрали на основе актуального седана класса Е. Модель доступна только как мощная S-обрезка, сопряженная всегда с полным приводом. Авто оснащают четырёхлитровым V-8 на 603 л.с. Мотор работает вместе с автоматической 9-ступенчатой КП (крутящий момент 627 Нм).Стоимость версии Mercedes-AMG E63 S достигает 105 395 долларов. При этом цена указана за базовую вариацию седана. Имеется информация, что за дополнительные желаемые опции покупателю придется доплатить.