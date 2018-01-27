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Наталья Рудова продекламировала матерный стих в блоге Хоменко
Наталья Рудова, являющаяся популярной отечественной актрисой, продекламировала нецензурный стих в блоге Александра Хоменко. Звезды поведали, как надо знакомить свою девушку со своими родителями.

Наталья Рудова продекламировала матерный стих в блоге Хоменко


На видео Рудова изображена в костюме с ярко выраженным декольте, и это очень быстро стало предметом обсуждения. Александр Хоменко посоветовал "перекрыть срамоту". Ютубер, на примере артистки, продемонстрировал, какую прическу и макияж надо выбрать для знакомства с родителями. Также что пить и как разговаривать девушке в этом случае.

Хоменко посоветовал девушкам рассказывать родителям своего избранника стихи. Рудова на это сразу же отреагировала, продекламировав поэзию с матерными выражениями, при этом эротического содержания. Поклонники такому дуэту очень обрадовались. Многие фанаты сказали, что звезды очень хорошо обыграли ситуацию, а также зарядили зрителей невероятным позитивом.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:36
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