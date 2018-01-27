Facebook собирается внедрить монетизацию для стримеров видеоигр
Во всемирно известной социальной сети Facebook разработчики делают ставки на геймеров и планирую привлечь к своей сети всех фанатов киберспорта. От социальной сети Facebook любителям транслировать свои игры поступило предложение монетизировать трансляции в своем плеере. Таким способом сеть планирует составить конкуренцию таким популярным платформам как YouTube и Twitch.
Функция монетизации уже давно стала частью программы для всех разработчиков игр, про которую, когда-то рассказывали специалисты, работающие в Facebook. Данная функция поможет любителям игр вести трансляцию с помощью уже встроенного плеера сети. Когда-то социальная сеть планирует поддерживать подобные трансляции с помощью шлема виртуальной реальности.
Гай Кросс, являющийся директором по игровым партнерам Facebook рассказал, что они планируют расширить круг сотрудничества и привлечь к данной программе как можно больше стримеров.
Функция монетизации уже давно стала частью программы для всех разработчиков игр, про которую, когда-то рассказывали специалисты, работающие в Facebook. Данная функция поможет любителям игр вести трансляцию с помощью уже встроенного плеера сети. Когда-то социальная сеть планирует поддерживать подобные трансляции с помощью шлема виртуальной реальности.
Гай Кросс, являющийся директором по игровым партнерам Facebook рассказал, что они планируют расширить круг сотрудничества и привлечь к данной программе как можно больше стримеров.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 23:50