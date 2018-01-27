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Светлана Лобода поблагодарила поклонников за первый миллион просмотров клипа «Парень» на YouTube
Певица Светлана Лобода в Instagram сообщила о том, что ее клип «Парень» набрал первый миллион просмотров на канале YouTube и поблагодарила всех поклонников за это достижение.

Светлана Лобода поблагодарила поклонников за первый миллион просмотров клипа «Парень» на YouTube


Популярная певица Светлана Лобода в своем аккаунте Instagram опубликовала фото из клипа «Парень» с надписью, которая сообщает о первом набранном миллионе просмотров в YouTube.

Певица поблагодарила всех в подписи к фото за такое достижение коротко: «#Парень #1млн спасибо, друзья». А тем, кто еще не видел клип, Лобода указала на ссылку в «шапке» аккаунта.

В комментариях подписчики выражают восхищение клипом, рассказывают о том, по сколько раз они его пересматривали и жалуются на то, что не всегда просмотры засчитывались после демонстрации.

Некоторые пишут, что «засмотрели клип до дыр» и уже знают каждый его кадр, каждое движение певицы, каждый ее взгляд. Фанаты Светланы готовы смотреть «этот шедевр» еще миллионы раз.

Светлана Лобода поблагодарила поклонников за первый миллион просмотров клипа «Парень» на YouTube


Напомним, LOBODA представила 25 января на своем канале в YouTube клип на песню «Парень» - один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса. Съемки клипа проходили в готическом замке, для него были арендованы вертолет и живая пантера.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 18:24
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