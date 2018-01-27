Светлана Лобода поблагодарила поклонников за первый миллион просмотров клипа «Парень» на YouTube

Популярная певица Светлана Лобода в своем аккаунте Instagram опубликовала фото из клипа «Парень» с надписью, которая сообщает о первом набранном миллионе просмотров в YouTube.Певица поблагодарила всех в подписи к фото за такое достижение коротко: «#Парень #1млн спасибо, друзья». А тем, кто еще не видел клип, Лобода указала на ссылку в «шапке» аккаунта.В комментариях подписчики выражают восхищение клипом, рассказывают о том, по сколько раз они его пересматривали и жалуются на то, что не всегда просмотры засчитывались после демонстрации.Некоторые пишут, что «засмотрели клип до дыр» и уже знают каждый его кадр, каждое движение певицы, каждый ее взгляд. Фанаты Светланы готовы смотреть «этот шедевр» еще миллионы раз.Напомним, LOBODA представила 25 января на своем канале в YouTube клип на песню «Парень» - один из самых дорогих клипов в истории отечественного шоу-бизнеса. Съемки клипа проходили в готическом замке, для него были арендованы вертолет и живая пантера.