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Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой из бутылок
Пермская актриса Екатерина Шпица просто поразила своих фанатов новым фото. На публикации звезда запечатлена возле ёлки из бутылок. Соответствующий снимок артистка разместила в своём микроблоге Instagram.

Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой из бутылок

На публикации Шпица изображена около необычной ёлки, которая собрана из бутылок от алкогольных напитков. Судя по этикеткам, большинство из под лёгких вин. Актриса под данным постом написала, что наконец-то выпила.

Подписчики сразу раскусили свою любимицу, заявив, что такая новогодняя ёлка стоит в отеле "Ольга". Фотография Екатерины за два часа сумела собрать свыше 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более тридцати комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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