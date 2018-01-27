Наталья Штурм показала на фото подросшего сына

Под снимком певица отметила, что её сумка Chanel настоящая. Только правда, фолловеры не поняли, зачем артистка её взяла с собой, так как и Штурм, и её сын одет в спортивную одежду. Но нашлись и те поклонники, кому понравилась обнародованная публикация.Фанаты сказали, что мальчик очень похож на свою звездную маму. Однако через некоторое время Штурм отключила доступ для комментариев. Пост Натальи в течение восемнадцати часов собрал более 390 отметок «Мне нравится».