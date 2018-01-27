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Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Популярная отечественная исполнительница песен Наталья Штурм продемонстрировала своим фанатам подросшего сына. Соответствующую публикацию артистка обнародовала в своём микроблоге Instagram.

Наталья Штурм показала на фото подросшего сына

Под снимком певица отметила, что её сумка Chanel настоящая. Только правда, фолловеры не поняли, зачем артистка её взяла с собой, так как и Штурм, и её сын одет в спортивную одежду. Но нашлись и те поклонники, кому понравилась обнародованная публикация.

Фанаты сказали, что мальчик очень похож на свою звездную маму. Однако через некоторое время Штурм отключила доступ для комментариев. Пост Натальи в течение восемнадцати часов собрал более 390 отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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