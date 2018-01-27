Уфолог нашёл на фото NASA с Марса зубы ископаемого животного

Он соответствующие кадры выложил в рамках своего веб-сайта ufosightingsdaily.com. При этом на фото можно увидеть очень подозрительный объект, который по очертаниям напоминает зубы ископаемых животных. По словам Уоринга на нашей планете когда-то жили представители животного мира, которые имели аналогичные зубы. Скотт специализируется на изучении Марса. Он регулярно находит объекты и вещи, которые ученые НАСА не могут объяснить, руководствуясь при этом научными методами. Марс возможно в действительности заселяют некие существа.Обнаруженные зубы выглядят старыми. Наверное, они принадлежали ископаемым животным. Скотт Уоринг собирается обратиться к специалистам НАСА, для передачи фото штатным геологам. В случае подтверждения подлинности зубов, уфологами будут получены первые доказательства обитаемости Марса.