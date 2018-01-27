АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Уфолог нашёл на фото NASA с Марса зубы ископаемого животного
Скотт Уоринг, являющийся знаменитым уфологом, сообщил своим поклонникам про свою новую находку.

Уфолог нашёл на фото NASA с Марса зубы ископаемого животного

Он соответствующие кадры выложил в рамках своего веб-сайта ufosightingsdaily.com. При этом на фото можно увидеть очень подозрительный объект, который по очертаниям напоминает зубы ископаемых животных. По словам Уоринга на нашей планете когда-то жили представители животного мира, которые имели аналогичные зубы. Скотт специализируется на изучении Марса. Он регулярно находит объекты и вещи, которые ученые НАСА не могут объяснить, руководствуясь при этом научными методами. Марс возможно в действительности заселяют некие существа.

Обнаруженные зубы выглядят старыми. Наверное, они принадлежали ископаемым животным. Скотт Уоринг собирается обратиться к специалистам НАСА, для передачи фото штатным геологам. В случае подтверждения подлинности зубов, уфологами будут получены первые доказательства обитаемости Марса.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости