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Ольга Рапунцель стала ведущей "Дома-2"
Скандальная телезвезда Ольга Рапунцель всё-таки стала ведущей на проекте "Дом-2", а доверили беременной жене Дмитрия Дмитренко рубрику "Беби бум".

Как известно, Ольга давно мечтала вести какое-нибудь ток-шоу и постоянно жаловалась на организаторов, которые, как ей казалось, совершенно не считаются с ней, хоть и понимают, сколь лихо она поднимает им рейтинги. И рейтинги девушка действительно поднимает, но и простой участницей реалити-шоу длинноволосая красотка тоже уже не считается, поэтому можно смело сказать, что Ольга и представители телестройки в расчёте.

Ольга Рапунцель стала ведущей "Дома-2"

В последнее время организаторы любят делать ведущими участников. Юлия Ефременкова, контролировавшая события на "Острове любви", была на днях утверждена как ведущая. Кроме того, её молодой человек Сергей Кучеров также вёл конкурсы на территории архипелага. Марина Африкантова в данный момент является ведущей ток-шоу "Сплетницы", а Тата Блюменкранц ведущей не является только из-за того, что сама отказалась.

Рапунцель, в свою очередь, по-настоящему счастлива и обещает сделать всё возможное, чтобы эфиры с ней были интересными и полезными для зрителей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:46
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