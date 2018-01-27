Елена Темникова показала идеальную фигуру в белом купальнике

По словам Темниковой, в аэропорт она собиралась всего за один час, и поэтому всю профессиональную технику певица попросту забыла дома. Сейчас Елена отдыхает на Мальдивских островах. Исполнительница песен с радостью рассказывает подписчикам о гостинице, сервисе, при этом демонстрирует невероятные образы в бикини.На новой публикации бывшая солистка коллектива SEREBRO запечатлена в купальнике белого цвета, лёжа на песке. Подписчики отметили, что артистка является обладательницей замечательной фигуры. В течение девятнадцати часов фотография отечественной знаменитости смогла собрать около 125 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 лестных комментариев от фолловеров Елены Темниковой.