Елена Темникова показала идеальную фигуру в белом купальнике
Елена Темникова в рамках Instagram обнародовала фото в белом купальнике, на котором в очередной раз продемонстрировала свою идеальную фигуру. Певица также рассказала, что во время отпуска фотографируется только на свой iPhone X.
По словам Темниковой, в аэропорт она собиралась всего за один час, и поэтому всю профессиональную технику певица попросту забыла дома. Сейчас Елена отдыхает на Мальдивских островах. Исполнительница песен с радостью рассказывает подписчикам о гостинице, сервисе, при этом демонстрирует невероятные образы в бикини.
На новой публикации бывшая солистка коллектива SEREBRO запечатлена в купальнике белого цвета, лёжа на песке. Подписчики отметили, что артистка является обладательницей замечательной фигуры. В течение девятнадцати часов фотография отечественной знаменитости смогла собрать около 125 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 лестных комментариев от фолловеров Елены Темниковой.
По словам Темниковой, в аэропорт она собиралась всего за один час, и поэтому всю профессиональную технику певица попросту забыла дома. Сейчас Елена отдыхает на Мальдивских островах. Исполнительница песен с радостью рассказывает подписчикам о гостинице, сервисе, при этом демонстрирует невероятные образы в бикини.
На новой публикации бывшая солистка коллектива SEREBRO запечатлена в купальнике белого цвета, лёжа на песке. Подписчики отметили, что артистка является обладательницей замечательной фигуры. В течение девятнадцати часов фотография отечественной знаменитости смогла собрать около 125 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 лестных комментариев от фолловеров Елены Темниковой.