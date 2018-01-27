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Елена Темникова показала идеальную фигуру в белом купальнике
Елена Темникова в рамках Instagram обнародовала фото в белом купальнике, на котором в очередной раз продемонстрировала свою идеальную фигуру. Певица также рассказала, что во время отпуска фотографируется только на свой iPhone X.

Елена Темникова показала идеальную фигуру в белом купальнике


По словам Темниковой, в аэропорт она собиралась всего за один час, и поэтому всю профессиональную технику певица попросту забыла дома. Сейчас Елена отдыхает на Мальдивских островах. Исполнительница песен с радостью рассказывает подписчикам о гостинице, сервисе, при этом демонстрирует невероятные образы в бикини.

На новой публикации бывшая солистка коллектива SEREBRO запечатлена в купальнике белого цвета, лёжа на песке. Подписчики отметили, что артистка является обладательницей замечательной фигуры. В течение девятнадцати часов фотография отечественной знаменитости смогла собрать около 125 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 лестных комментариев от фолловеров Елены Темниковой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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