Соучредитель Apple продал все биткоины, чтобы не нервничать

Чтобы не нервничать из-за изменяющегося курса биткоина, Стив продал всю криптовалюту, что имел в своем распоряжении.Об этом стало известно на недавно завершившемся бизнес-форуме в Стокгольме. Купил бизнесмен биткоины летом 2017 года по 700 долларов за единицу. В середине декабря курс биткоина вырос до рекордных 20 тысяч долларов. Коммерческая «чуйка» Стива подсказала ему продать криптовалюту. То, что не прогадал, это – как минимум.Кроме коммерческого нюха, Возняк объяснил причину продажи своих биткоинов тем, что из-за настолько повысившегося курса не хочет то и дело быть занятым отслеживанием курсовых цифр. Как он высказался в этом отношении, что не иметь поводов для беспокойства – это сродни счастью.Напомним о колебаниях курса биткоина: январь 2017 года – одна тысяча долларов, декабрь – около 20 тысяч долларов. 17 января 2018 года – падение курса ниже 10 тысяч долларов.