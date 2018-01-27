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Соучредитель Apple продал все биткоины, чтобы не нервничать
Соучредитель американской научно-производственной корпорации Apple Стив Возняк продал все свои биткоины, чтобы лишний раз не растрачивать нервы. По его словам, купил биткоины в свое время ради интереса.

Соучредитель Apple продал все биткоины, чтобы не нервничать


Чтобы не нервничать из-за изменяющегося курса биткоина, Стив продал всю криптовалюту, что имел в своем распоряжении.

Об этом стало известно на недавно завершившемся бизнес-форуме в Стокгольме. Купил бизнесмен биткоины летом 2017 года по 700 долларов за единицу. В середине декабря курс биткоина вырос до рекордных 20 тысяч долларов. Коммерческая «чуйка» Стива подсказала ему продать криптовалюту. То, что не прогадал, это – как минимум.

Кроме коммерческого нюха, Возняк объяснил причину продажи своих биткоинов тем, что из-за настолько повысившегося курса не хочет то и дело быть занятым отслеживанием курсовых цифр. Как он высказался в этом отношении, что не иметь поводов для беспокойства – это сродни счастью.

Напомним о колебаниях курса биткоина: январь 2017 года – одна тысяча долларов, декабрь – около 20 тысяч долларов. 17 января 2018 года – падение курса ниже 10 тысяч долларов.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 23:00
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