Названы самые реализуемые кроссоверы и внедорожники в Москве

На рынке Москвы в 2016 году продажи кроссоверов достигли 87 700 авто. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представило рейтинг самых реализуемых кроссоверов на московском рынке. Здесь первое место досталось версии Hyundai Creta. А год авто разошлось в количестве 7 600 авто (увеличение в 2,6 раза). В Москве на втором месте оказался Volkswagen Tiguan (5 300 экземпляров; увеличение в 2,4 раза). Тройку лидеров замыкает версия Nissan X-Trail (4 400 авто; минус 4 процента). На четвёртом месте оказалась версия Toyota RAV4 (4 300 авто; плюс 3%). На пятом месте оказался KIA Sportage (3 800 авто; плюс 53%).Далее в рейтинге следуют такие версии транспортных средств как: Renault Kaptur (увеличение в 2,9 раза; 3 700 авто), Nissan Qashqai (+ 1%; 3 700 авто), Renault Duster (-21%; 3 600 авто), Mitsubishi Outlander (+27%; 2 900 авто), Mazda CX-5 (+7%; 2 900 авто).