Александр Серов признался в романе с Алферовой в «Секрете на миллион»

Певец признался Кудрявцевой во всех сложных ситуациях в его семье. Также Серов поведал, почему после развода его дочь приняла решение жить не с бывшей женой, а с ним. До сих пор Александр препятствует их общению, с ревностью относясь даже к очень редким встречам. Станет известно в подробностях о всех гастрольных романах исполнителя песен.Он расскажет ведущей о своей недвижимости, а именно пяти квартирах и четырех домах. Также артист поведает, кому достанется всё это завидное наследство. Главным вопросом программы «Секрет на миллион» пока ещё неизвестен, но сам Александр Серов в студию пришёл с намерением открыть конверт.