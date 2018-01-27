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Александр Серов признался в романе с Алферовой в «Секрете на миллион»
В эфире НТВ двадцать седьмого января выйдет телешоу «Секрет на миллион». В этот раз гостем программы стал знаменитый отечественный певец Александр Серов. Артист рассказал, что у него был роман с Ириной Алферовой.

Александр Серов признался в романе с Алферовой в «Секрете на миллион»

Певец признался Кудрявцевой во всех сложных ситуациях в его семье. Также Серов поведал, почему после развода его дочь приняла решение жить не с бывшей женой, а с ним. До сих пор Александр препятствует их общению, с ревностью относясь даже к очень редким встречам. Станет известно в подробностях о всех гастрольных романах исполнителя песен.

Он расскажет ведущей о своей недвижимости, а именно пяти квартирах и четырех домах. Также артист поведает, кому достанется всё это завидное наследство. Главным вопросом программы «Секрет на миллион» пока ещё неизвестен, но сам Александр Серов в студию пришёл с намерением открыть конверт.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:35
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