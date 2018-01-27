Рита Керн сама не понимает, как смогла продержаться два месяца без "волшебства"

"А вот потом было тяжело, приходилась часто уединяться в душе и получать удовольствие самостоятельно", - призналась Керн.

По словам Керн, ей было не очень удобно заниматься "волшебством", потому что камеры, расположенные везде, то и дело смущали её. Кроме того, брюнетка хотела проверить себя на прочность, и проверка прошла успешно.Шестьдесят дней, которые телезвезда провела без интима, стали невероятно сложным периодом в её жизни. Всё это время она находилась на Сейшельских островах. Соблазна было немало, но Керн не поддалась.При этом первые семь дней Рита продержалась без проблем. Кроме того, от мыслей о пастельных утехах отвлекала новая обстановка. Ей хотелось посмотреть африканскую природу и погулять по песку. Потом же появились трудности, с которыми, впрочем, Рита успешно боролась благодаря уединению в душе.Как добавила Рита, порой ей так хотелось "волшебства", что она сама не понимала, как отказывалась от него.