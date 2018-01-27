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Рита Керн сама не понимает, как смогла продержаться два месяца без "волшебства"
Звезда "Дома-2" Рита Керн рассказала, как однажды решила отказаться от интимной близости с мужчинами, это было на реалити-шоу и волевая женщина смогла перебороть себя, продержавшись ровно два месяца.

По словам Керн, ей было не очень удобно заниматься "волшебством", потому что камеры, расположенные везде, то и дело смущали её. Кроме того, брюнетка хотела проверить себя на прочность, и проверка прошла успешно.

Рита Керн сама не понимает, как смогла продержаться два месяца без "волшебства"

Шестьдесят дней, которые телезвезда провела без интима, стали невероятно сложным периодом в её жизни. Всё это время она находилась на Сейшельских островах. Соблазна было немало, но Керн не поддалась.

При этом первые семь дней Рита продержалась без проблем. Кроме того, от мыслей о пастельных утехах отвлекала новая обстановка. Ей хотелось посмотреть африканскую природу и погулять по песку. Потом же появились трудности, с которыми, впрочем, Рита успешно боролась благодаря уединению в душе.

"А вот потом было тяжело, приходилась часто уединяться в душе и получать удовольствие самостоятельно", - призналась Керн.

Как добавила Рита, порой ей так хотелось "волшебства", что она сама не понимала, как отказывалась от него.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:19
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