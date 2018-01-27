Рита Керн сама не понимает, как смогла продержаться два месяца без "волшебства"
Звезда "Дома-2" Рита Керн рассказала, как однажды решила отказаться от интимной близости с мужчинами, это было на реалити-шоу и волевая женщина смогла перебороть себя, продержавшись ровно два месяца.
По словам Керн, ей было не очень удобно заниматься "волшебством", потому что камеры, расположенные везде, то и дело смущали её. Кроме того, брюнетка хотела проверить себя на прочность, и проверка прошла успешно.
Шестьдесят дней, которые телезвезда провела без интима, стали невероятно сложным периодом в её жизни. Всё это время она находилась на Сейшельских островах. Соблазна было немало, но Керн не поддалась.
При этом первые семь дней Рита продержалась без проблем. Кроме того, от мыслей о пастельных утехах отвлекала новая обстановка. Ей хотелось посмотреть африканскую природу и погулять по песку. Потом же появились трудности, с которыми, впрочем, Рита успешно боролась благодаря уединению в душе.
Как добавила Рита, порой ей так хотелось "волшебства", что она сама не понимала, как отказывалась от него.
По словам Керн, ей было не очень удобно заниматься "волшебством", потому что камеры, расположенные везде, то и дело смущали её. Кроме того, брюнетка хотела проверить себя на прочность, и проверка прошла успешно.
Шестьдесят дней, которые телезвезда провела без интима, стали невероятно сложным периодом в её жизни. Всё это время она находилась на Сейшельских островах. Соблазна было немало, но Керн не поддалась.
При этом первые семь дней Рита продержалась без проблем. Кроме того, от мыслей о пастельных утехах отвлекала новая обстановка. Ей хотелось посмотреть африканскую природу и погулять по песку. Потом же появились трудности, с которыми, впрочем, Рита успешно боролась благодаря уединению в душе.
"А вот потом было тяжело, приходилась часто уединяться в душе и получать удовольствие самостоятельно", - призналась Керн.
Как добавила Рита, порой ей так хотелось "волшебства", что она сама не понимала, как отказывалась от него.