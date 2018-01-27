Ученые: В Плеядах столкнулись две экзопланеты, похожие на Землю
Вокруг звезды HD 23514 в Плеядах ученые специалисты обнаружили очень большое количество пыли. Вследствие того, что данной пыли там очень много, астрономы приняли решение пристальней изучить данное небесное тело.
По всей видимости, вокруг звезды в настоящее время зарождаются новые планеты, которые похожи на Землю. Сильнее всего пыль излучает в линии кремния. В ToDay News Ufa отмечается, что вполне возможно источником пыли является столкновение планет, подобных на Землю. Вследствие того, что звезде приблизительно сто миллионов лет, к данному времени протопланетный диск её должен был рассеяться. Значит, в таком количестве пыли не должно быть.
По мнению экспертов, столкновение планет произошло совсем недавно, если сравнивать с космическими мерками. Уже в скором будущем (через пару сотен тысячелетий) на орбите непосредственно вокруг звезды возникнет небольшая планета, которая будет иметь размеры, как и у земной Луны.
По всей видимости, вокруг звезды в настоящее время зарождаются новые планеты, которые похожи на Землю. Сильнее всего пыль излучает в линии кремния. В ToDay News Ufa отмечается, что вполне возможно источником пыли является столкновение планет, подобных на Землю. Вследствие того, что звезде приблизительно сто миллионов лет, к данному времени протопланетный диск её должен был рассеяться. Значит, в таком количестве пыли не должно быть.
По мнению экспертов, столкновение планет произошло совсем недавно, если сравнивать с космическими мерками. Уже в скором будущем (через пару сотен тысячелетий) на орбите непосредственно вокруг звезды возникнет небольшая планета, которая будет иметь размеры, как и у земной Луны.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:14