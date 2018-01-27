Екатерина Зиновьева домогалась Романа Гриценко

Зиновьева заявила, что парень оклеветал её и напала на него, чтобы отомстить, но оказалось, что Роман не обманывал, а просто немного преувеличивал. В данный момент Екатерина сильно переживает, поскольку Александр может и не простить ей это.Как подтвердила Анастасия Балинская, Екатерина правда была рядом с Романом и с виду казалось, что хочет она от него не только приятной беседы. При этом коллега Зиновьевой призвала не судить строго, ведь возлюбленная Гобозова просто была немного пьяна и не совсем понимала, что делает.Кроме того, Балинская уверяет, что больше Зиновьева не балуется виноградным соком, в связи можно не ждать подобного от неё. Анастасия также отметила, что у Екатерины есть чувства к Александру и она очень не хочет расставаться с этим человеком или быть не понятой им.К слову, зрители уверены, что подобные приставания со стороны Екатерины будут ещё не один раз.