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Компания BLU Products представила смартфон Pure View с двойной фронтальной камерой
Смартфон BLU Pure View должен понравиться в первую очередь любителям фотографий, поскольку устройство было наделено двойной фронтальной камерой с разрешением сенсоров 8 Мп. Также спереди есть вспышка, а внутри имеется вполне приемлемое аппаратное обеспечение.

Компания BLU Products представила смартфон Pure View с двойной фронтальной камерой


Дисплей имеет 5,7-дюймовую диагональ. Полноразмерный экран предлагает качество изображения HD+. В устройстве присутствует сканер отпечатков пальцев. В качестве процессора взят чип Mediatek MT6753 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali T720. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, встроенный носитель предлагает 32 Гб свободного места, но этот параметр можно увеличить с помощью microSD до 64 Гб.

Также в BLU Pure View встроены модемы для беспроводной связи 3G/4G. Таким образом, пользователи смогут работать в сети LTE Cat.4 со скоростью до 150 Мбит/с.

Скорее всего, что цена BLU Pure View составит примерно 200 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:26
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