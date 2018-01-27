Компания BLU Products представила смартфон Pure View с двойной фронтальной камерой

Дисплей имеет 5,7-дюймовую диагональ. Полноразмерный экран предлагает качество изображения HD+. В устройстве присутствует сканер отпечатков пальцев. В качестве процессора взят чип Mediatek MT6753 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 и GPU ARM Mali T720. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, встроенный носитель предлагает 32 Гб свободного места, но этот параметр можно увеличить с помощью microSD до 64 Гб.Также в BLU Pure View встроены модемы для беспроводной связи 3G/4G. Таким образом, пользователи смогут работать в сети LTE Cat.4 со скоростью до 150 Мбит/с.Скорее всего, что цена BLU Pure View составит примерно 200 долларов.