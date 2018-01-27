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Алексей Воробьев опубликовал фото с возлюбленной в постели
Алексей Воробьев первый раз после телешоу "Холостяка" решил порадовать своих фанатов и выставил на своей страничке новый снимок, на котором можно было увидеть только ноги знаменитости с какой-то неизвестной девушкой.

Алексей Воробьев опубликовал фото с возлюбленной в постели


Популярный киноактер и исполнитель Алексей Воробьев продемонстрировал постельный фотоснимок со своей возлюбленной. На фото красуются только ноги пары и, к сожалению, незнакомку рассмотреть невозможно. Но судя по голым ногам, можно смело заявить, что влюбленные наслаждаются присутствие друг друга. А снимок певец решил подписать так: «Вернулся домой…». Имя этой счастливицы держится в секрете.

Артист уже очень давно слывет одним из основных сердцеедов. Он постоянно впечатляет представителей слабой половины образом «мачо», но поклонники заверяют, что Воробьеву недолго осталось ходить в холостяках.

Под фото читатели хотели угадать имя девушки, которая лежит с ним в постели. Кое-кто выдвинул версию, что это Настя Кудри – его подопечная.

Недавно Воробьев сетовал, что очень мало времени бывает дома, поскольку он все время на гастролях и именно поэтому самым дорогим местом артист считает аэропорт.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:58
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