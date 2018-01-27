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Девушка Криштиану Роналду празднует день рождения без него
Сегодня, двадцать седьмого января, Джорджина Родригес устроила вечеринку для близких и друзей по случаю своего двадцать четвёртого дня рождения. В адрес именинницы поступают многочисленные поздравления.

Девушка Криштиану Роналду празднует день рождения без него

По случаю своего дня рождения Родригес устроила вечеринку, на которую приглашены многочисленные друзья. Публикациями с празднования она уже поделилась в своём микроблоге. Но фанатов смутил то, что на снимках нет Криштиану Роналду. Спортсмен не поздравил девушку даже в соцсети. Одни поклонники предположили, что футболист в данное время в отъезде, и поэтому не уделил внимание своей возлюбленной.

Другие фанаты уверены, что между влюблёнными произошел разлад. Джорджина и Криштиану встречаются более года. Осенью прошедшего года Родригес подарила спортсмену дочку Алану Мартину. Малышка - четвертый ребенок прославленного футболиста. Роналду также воспитывает близнецов Матео и Еву, сына Криштиану Роналду-младшего.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:35
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