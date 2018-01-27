Ляйсан Утяшева супруга Павла Воли показала подросшую дочь
Ляйсан Утяшева выложила в соцсети фотоснимок своей подросшей дочери. Это очень удивило ее фанатов, ведь экс-спортсменка предпочитает не распространять снимки своей дочери.
На фото Ляйсан Утяшевой практически невозможно увидеть детей, поскольку она предпочитает не выставлять их лица на всеобщее обсуждение. Но совсем недавно девушка все же решила сделать исключение и добавила на своей страничке фотографию своей подросшей дочки Софии, которой уже исполнилось два года.
Знаменитая мамочка на фото выглядела безупречно. Но взор подписчиков был прикован к ее дочери, которая в это время собирала ракушки, и именно поэтому лицо малышки разглядеть не удалось. Ребенок знаменитости тоже был одет модно и со вкусом, а в завершении ее наряда можно было увидеть шляпку и бусы.
Ляйсан заверяет читателей, что София сама интересуется всевозможными украшениями. А не так давно дочка захотела, чтобы ей прокололи ушки, что повергло в шок ее маму. Ведь сама Утяшева проколола уши в 12 лет и хорошо помнит, что было слишком больно.
Фото мгновенно облетело весь интернет и насобирало большое количество восторженных комментариев.
На фото Ляйсан Утяшевой практически невозможно увидеть детей, поскольку она предпочитает не выставлять их лица на всеобщее обсуждение. Но совсем недавно девушка все же решила сделать исключение и добавила на своей страничке фотографию своей подросшей дочки Софии, которой уже исполнилось два года.
Знаменитая мамочка на фото выглядела безупречно. Но взор подписчиков был прикован к ее дочери, которая в это время собирала ракушки, и именно поэтому лицо малышки разглядеть не удалось. Ребенок знаменитости тоже был одет модно и со вкусом, а в завершении ее наряда можно было увидеть шляпку и бусы.
Ляйсан заверяет читателей, что София сама интересуется всевозможными украшениями. А не так давно дочка захотела, чтобы ей прокололи ушки, что повергло в шок ее маму. Ведь сама Утяшева проколола уши в 12 лет и хорошо помнит, что было слишком больно.
Фото мгновенно облетело весь интернет и насобирало большое количество восторженных комментариев.