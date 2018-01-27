Microsoft запустила браузер Edge для ОС Android и iOS

Основными конкурентами в данной нише для браузера Microsoft Edge станут программы Google Chrome и Safari. Именно они являются на сегодняшний день самыми популярными браузерами для вышеуказанных операционных систем.В корпорации Microsoft сообщают, что Edge будет оптимизирован под нужды пользователей из Бразилии, Австрии, Португалии, Германии и некоторых англоязычных регионов. Также новинка получит поддержку французского языка. Касательно русскоязычного интерфейса пока ничего не известно.Отмечается, что браузер уже доступен в сервисах Google Play и AppStore.