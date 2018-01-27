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Microsoft запустила браузер Edge для ОС Android и iOS
Американская технологическая корпорация Microsoft предоставила пользователям операционных систем Android и iOS оптимизированный под эти платформы браузер Edge. Некоторые эксперты считают, что программное обеспечение в некоторых странах не будет пользоваться особой популярностью по той причине, что юзеры данных ОС не особо доверяют продуктам от Microsoft.

Microsoft запустила браузер Edge для ОС Android и iOS


Основными конкурентами в данной нише для браузера Microsoft Edge станут программы Google Chrome и Safari. Именно они являются на сегодняшний день самыми популярными браузерами для вышеуказанных операционных систем.

В корпорации Microsoft сообщают, что Edge будет оптимизирован под нужды пользователей из Бразилии, Австрии, Португалии, Германии и некоторых англоязычных регионов. Также новинка получит поддержку французского языка. Касательно русскоязычного интерфейса пока ничего не известно.

Отмечается, что браузер уже доступен в сервисах Google Play и AppStore.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:40
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