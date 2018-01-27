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Матильда Шнурова опубликовала фотоснимок в бикини и шляпе
Матильда Шнурова выставила для своих любимых фанатов новый фотоснимок, на котором девушка позирует в купальном костюме и шляпе. Подписчики оставили множество комментариев, а также обратили свое внимание на схожесть данной шляпы, с той, что фигурировала в фильме «Гарри Поттер».

Матильда Шнурова опубликовала фотоснимок в бикини и шляпе


Девушка красуется на одном из пляжей в черном купальном костюме и широкополой шляпе черного цвета. Задуманный образ дополняют солнцезащитные очки, которые Матильда держит в руках, демонстрируя читателям свои счастливые глаза.

Внимательные поклонники отметили, что скорей всего девушка находится на дорогом пляже, поскольку нигде не наблюдаются люди и следы на песке от них. Скорей всего это малопосещаемый пляж, где знаменитость решила уединиться и отдохнуть от трудовых будней.

Пользователи мгновенно начали писать положительные отзывы о фотоснимке и осыпать комплиментами внешний вид красотки. Они написали, что девушка всегда выглядит изысканно и стильно и что задуманный образ всем очень понравился.

Но нашлись и те, кто добавил немного критики, поскольку считают Шнурову чересчур худой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:34
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