Матильда Шнурова опубликовала фотоснимок в бикини и шляпе

Девушка красуется на одном из пляжей в черном купальном костюме и широкополой шляпе черного цвета. Задуманный образ дополняют солнцезащитные очки, которые Матильда держит в руках, демонстрируя читателям свои счастливые глаза.Внимательные поклонники отметили, что скорей всего девушка находится на дорогом пляже, поскольку нигде не наблюдаются люди и следы на песке от них. Скорей всего это малопосещаемый пляж, где знаменитость решила уединиться и отдохнуть от трудовых будней.Пользователи мгновенно начали писать положительные отзывы о фотоснимке и осыпать комплиментами внешний вид красотки. Они написали, что девушка всегда выглядит изысканно и стильно и что задуманный образ всем очень понравился.Но нашлись и те, кто добавил немного критики, поскольку считают Шнурову чересчур худой.