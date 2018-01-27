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Изуродованная пластикой Екатерина Семенова стала копией Алентовой
Актриса Екатерина Семенова в последнее время очень изменилась. Звезда российского кино стала очень похожа на свою коллегу Веру Алентову.

Изуродованная пластикой Екатерина Семенова стала копией Алентовой

Преобразившуюся артистку зритель смог увидеть в новом телесериале "Золотце". На экране Сорокашестилетняя Екатерина выглядит так, будто бы ей вкололи огромное количество ботокса и сделали подтяжку лица. В телесериале Семенова играет взрослую женщину, однако узнать её очень трудно. Фанаты актрисы подозревают, что над внешностью их кумира поработал тот же пластический хирург, что и испортил лицо Алентовой.

Сейчас Вера Алентова более популярна своими экспериментами со своей внешностью, чем работами в кино. По мнению блогеров, от красоты артистки не осталось и следа. Они заявили, что лицо звезды киноленты "Москва слезам не верит" стало похоже на маску, при этом скулы подозрительно выражены. Есть информация, что актриса даже удалила задние зубы для того, чтобы лицо выглядело более узким.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
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