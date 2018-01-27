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Xiaomi выпустила в Китае оптимизированную версию смартфона Redmi 5
В декабре прошлого года компания Xiaomi выпустила смартфона Redmi 5, который можно было приобрести в комплектациях 2/16 Гб и 3/32 Гб. Недавно на территории Китая появилась еще одна модификация данного бюджетника с ОЗУ на 4 Гб и ПЗУ на 32 Гб.

Xiaomi выпустила в Китае оптимизированную версию смартфона Redmi 5


Сообщается, что теперь цена устройства выросла на 31 доллар из-за увеличения объема оперативной памяти. Таким образом, новинка в комплектации 4/32 Гб обойдется в 174 доллара. Как бы там ни было, но остальные параметры остались такими же, как и раньше. В частности стоит выделить полноэкранный 5,7-дюймовый дисплей HD+, вспышку для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне устройства.

Также Xiaomi Redmi 5 получил аккумулятор на 3,3 тысяч мАч и процессор Snapdragon 450 с восемью ядрами. В девайсе присутствуют такие модемы как 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Система поддерживает работу с двумя карточками SIM одновременно.
Программной основой является операционная система Android 7.1.2 Nougat с фирменным дополнением MIUI 9.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:30
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