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Мама Глюк’oZы выглядит её ровесницей
Наталья Чистякова-Ионова трогательно поздравила свою маму с днём рождения. Певица в рамках Instagram обнародовала снимок мамы с внучками. Под постом артистка написала, что её мама самая любимая и красивая.

Мама Глюк’oZы выглядит её ровесницей

Также Ионова поблагодарила свою родительницу за то, что всегда была ей другом, а в данное время ещё стала поддержкой и хорошей бабушкой. Певица пожелала ей оставаться счастливой и здоровой. Фолловеры отметили, что мама Глюк’oZы выглядит просто фантастически. Поклонники даже приняли женщину за старшую сестру Натальи.

Сама артистка признается, что главная ценностью в её жизни - это возможность баловать своих родителей. Певица рассказала, что она получает удовольствие, когда её родители радуются простым вещам. Их семья в девяностые переживала сложные времена. Наталье даже казалось, что её родители теряют интерес к жизни. Когда певица начала зарабатывать, они начали отдыхать, путешествовать, ходить в рестораны и на выставки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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