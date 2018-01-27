Мама Глюк’oZы выглядит её ровесницей

Также Ионова поблагодарила свою родительницу за то, что всегда была ей другом, а в данное время ещё стала поддержкой и хорошей бабушкой. Певица пожелала ей оставаться счастливой и здоровой. Фолловеры отметили, что мама Глюк’oZы выглядит просто фантастически. Поклонники даже приняли женщину за старшую сестру Натальи.Сама артистка признается, что главная ценностью в её жизни - это возможность баловать своих родителей. Певица рассказала, что она получает удовольствие, когда её родители радуются простым вещам. Их семья в девяностые переживала сложные времена. Наталье даже казалось, что её родители теряют интерес к жизни. Когда певица начала зарабатывать, они начали отдыхать, путешествовать, ходить в рестораны и на выставки.