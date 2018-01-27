Сибиряк обокрал принявших его в семью цыган и сбежал

В Республике Саха (Якутия) мужчина обворовал цыганскую семью, украв у них целых 200 тысяч рублей.Как оказалось, 19-летнего сибиряка приютила семья знакомых цыган, с которыми мужчина приехал в один из городов Иркутской области. Он поселился вместе с ними в квартире, которую семья снимала.Спустя непродолжительное время молодой человек обокрал своих благодетелей. По заявлению принявших его цыган, стоимость похищенных вещей составила почти 15 тысяч рублей, сумма же украденных денежных средств составила 200 тысяч.На данный момент органы правопорядка открыто уголовное дело по факту кражи, подозреваемый находится в розыске.