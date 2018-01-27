Умер журналист-международник Борис Туманов

На восьмидесятом году жизни остановилось сердце известного мастера пера Бориса Туманова. Выпускник факультета журналистики МГУ в начале своей трудовой деятельности писал для журнала «Наука и жизнь» и для газеты «Известия». Затем журналист Туманов много путешествовал в качестве корреспондента по франкоязычным странам Африки (Конго, Сенегал, Мавритания и много других государств Экваториальной и Западной Африки). Позже Борис Туманов исполнял обязанности заведующего африканской редакции и зама начальника по внешним связям ТАСС, редактировал журнал «Новое время» и вел программы на «Эхо Москвы».О смерти мэтра журналистики сообщил его сын – Григорий Туманов, написавший о том, что «так и не наговорился с отцом, который слишком любил приключения» и поэтому так редко бывал дома. Григорий сообщил, что журналист высочайшего класса, в разное время писавший для «La Libre Belgique» (Бельгия) и «Gazeta Wyborcza» (Польша), скончался безболезненно и в кругу родных и близких.Похороны Бориса Туманова состоятся в понедельник.