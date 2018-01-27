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Пользователи Google получили возможность отключения навязчивых рекламных объявлений
Разработчиками компании Google сообщается о новой возможности по отключению навязчивой рекламы, которая в скором времени появится у пользователей. Отключению подлежит не однократно появляющиеся рекламные напоминания о уже увиденных предложениях. Информация представлена разработчики в своем блоге.

В данном случае упоминается алгоритм поисковой системы Google, работа которого основана на запоминании просмотренных страниц о товарах, с последующим предложением их приобретения через сайты, используя баннерную рекламу. Данный прием получил название от компании – «рекламные напоминания». Многими пользователями отмечено, что иногда старания алгоритма чрезмерно навязчивы и надоедливы. Предложенное решение состоит в простом пути отключения.

Пользователи Google получили возможность отключения навязчивых рекламных объявлений


Для этого, в разделе «Мой аккаунт» аккаунта Google, нужно зайти в настройки «Рекламных предпочтений». Здесь найти и нажать крестик, подтверждающий отключение на период - 90 дней. Так же, компания переработала функцию отключения объявлений на выбор, соответствующим расширением списка возможностей. Теперь, между всеми устройствами пользователя происходит синхронизация, соответственно, убрав объявление с ПК, оно не попадет в список показа и на другом гаджете.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:50
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