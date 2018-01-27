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Пользователи интернета пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры»
В интернете пользователи опубликовали ролик, где геймер проходит один из уровней популярной японской игрушки Trap Adventure 2. Многих игроманов эта ирга приводит в бешенство.

Пользователи интернета пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры»

Дело в том, что практически все движения персонажа в данной аркаде могут оказаться для него последними. Рассматривая игровой процесс, стоит отметить, что данный проект схож со знаменитой игрой SuperMario, где главный герой должен следовать только вперед, при этом преодолевая всевозможные препятствия. Но в новом творении современных японских разработчиков препятствия перемещаются по уровню совершенно случайным образом, делая эту игру непроходимой.


Те пользователи, которые попытались пройти игру Trap Adventure 2, начали приходить в ярость. При этом они прозвали данную игру «дьявольской». В глобальной сети выложили начало видеоигры Trap Adventure 2, непосредственно которую попытался безуспешно пройти один из заядлых зарубежных игроманов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:25
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