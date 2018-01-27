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Андрей Малахов подставил свое плечо Дане Борисовой
Популярная ведущая Дана Борисова, которая совсем недавно обвинила Алену Кравец в проституции, теперь плачет у своего друга и коллеги Андрея Малахова, который для этого подставил ей свое плечо. Это произошло во время мероприятия, которое было посвящено подготовке работы государственного антинаркотического лагеря.

Андрей Малахов подставил свое плечо Дане Борисовой


Официальный представитель этой организации поведал о реакции Борисовой. Сама девушка также решила этого не скрывать и в своем микроблоге написала пост, в котором поделилась, что излила душу на плече Андрея Малахова, и ей стало немного легче. По заверениям телеведущей, она может довериться только Малахову и рассказать о происходящем в ее жизни последнее время, и как сложно ей было уезжать из Таиланда, где она проходила лечение от зависимости наркотиков.

Знаменитость созналась, что после лечения многие друзья отвернулись от нее, но только не шоумен. Телеведущая и дальше собирается навещать лагерь, а также готова предоставить свою помощь тем, кто окажется в подобной ситуации. Многочисленные фанаты поддержали Борисову и успокоили, сказав, что все у нее будет хорошо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:45
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