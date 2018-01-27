Андрей Малахов подставил свое плечо Дане Борисовой

Официальный представитель этой организации поведал о реакции Борисовой. Сама девушка также решила этого не скрывать и в своем микроблоге написала пост, в котором поделилась, что излила душу на плече Андрея Малахова, и ей стало немного легче. По заверениям телеведущей, она может довериться только Малахову и рассказать о происходящем в ее жизни последнее время, и как сложно ей было уезжать из Таиланда, где она проходила лечение от зависимости наркотиков.Знаменитость созналась, что после лечения многие друзья отвернулись от нее, но только не шоумен. Телеведущая и дальше собирается навещать лагерь, а также готова предоставить свою помощь тем, кто окажется в подобной ситуации. Многочисленные фанаты поддержали Борисову и успокоили, сказав, что все у нее будет хорошо.