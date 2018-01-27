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Обнародован список главных провалов кинопремии "Оскар"
В список главных провалов престижной кинопремии "Оскар" попали киноленты, а также режиссёры и актёры. Среди них Джуди Гарленд, Мартин Скорсезе, Чарли Чаплин и Альфред Хичкок.

Обнародован список главных провалов кинопремии "Оскар"

Одно из британских изданий составило ТОП самых главных провалов престижной кинопремии "Оскар" за всё время её существования. Первую строчку в рейтинге занял Альфред Хичкок. Он ни разу не попадал в номинацию "Лучший режиссёр". На второй строке находится Стэнли Кубрик. Режиссёр не награждён ни одной статуэткой, однако, много раз был номинирован.

Третью позицию занимает лента Орсона Уэллса - "Гражданин Кейн". Следующее место досталось актрисе Мирне Лой. В данный список издания вошли и другие деятели киноискусства — Джуди Гарленд, Мартин Скорсезе и Чарли Чаплин. Стоит напомнить, что девяностая премия "Оскар" пройдёт в Лос-Анджелесе четвёртого марта. На награду претендует российская кинолента "Нелюбовь", режиссёром которой является Андрей Звягинцев.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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