Обнародован список главных провалов кинопремии "Оскар"

Одно из британских изданий составило ТОП самых главных провалов престижной кинопремии "Оскар" за всё время её существования. Первую строчку в рейтинге занял Альфред Хичкок. Он ни разу не попадал в номинацию "Лучший режиссёр". На второй строке находится Стэнли Кубрик. Режиссёр не награждён ни одной статуэткой, однако, много раз был номинирован.Третью позицию занимает лента Орсона Уэллса - "Гражданин Кейн". Следующее место досталось актрисе Мирне Лой. В данный список издания вошли и другие деятели киноискусства — Джуди Гарленд, Мартин Скорсезе и Чарли Чаплин. Стоит напомнить, что девяностая премия "Оскар" пройдёт в Лос-Анджелесе четвёртого марта. На награду претендует российская кинолента "Нелюбовь", режиссёром которой является Андрей Звягинцев.