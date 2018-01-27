Обнародован список главных провалов кинопремии "Оскар"
В список главных провалов престижной кинопремии "Оскар" попали киноленты, а также режиссёры и актёры. Среди них Джуди Гарленд, Мартин Скорсезе, Чарли Чаплин и Альфред Хичкок.
Одно из британских изданий составило ТОП самых главных провалов престижной кинопремии "Оскар" за всё время её существования. Первую строчку в рейтинге занял Альфред Хичкок. Он ни разу не попадал в номинацию "Лучший режиссёр". На второй строке находится Стэнли Кубрик. Режиссёр не награждён ни одной статуэткой, однако, много раз был номинирован.
Третью позицию занимает лента Орсона Уэллса - "Гражданин Кейн". Следующее место досталось актрисе Мирне Лой. В данный список издания вошли и другие деятели киноискусства — Джуди Гарленд, Мартин Скорсезе и Чарли Чаплин. Стоит напомнить, что девяностая премия "Оскар" пройдёт в Лос-Анджелесе четвёртого марта. На награду претендует российская кинолента "Нелюбовь", режиссёром которой является Андрей Звягинцев.
Одно из британских изданий составило ТОП самых главных провалов престижной кинопремии "Оскар" за всё время её существования. Первую строчку в рейтинге занял Альфред Хичкок. Он ни разу не попадал в номинацию "Лучший режиссёр". На второй строке находится Стэнли Кубрик. Режиссёр не награждён ни одной статуэткой, однако, много раз был номинирован.
Третью позицию занимает лента Орсона Уэллса - "Гражданин Кейн". Следующее место досталось актрисе Мирне Лой. В данный список издания вошли и другие деятели киноискусства — Джуди Гарленд, Мартин Скорсезе и Чарли Чаплин. Стоит напомнить, что девяностая премия "Оскар" пройдёт в Лос-Анджелесе четвёртого марта. На награду претендует российская кинолента "Нелюбовь", режиссёром которой является Андрей Звягинцев.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00