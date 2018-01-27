Эксперт объяснил важность голосования на выборах президента России

Стало известно, что 10 февраля на официальном сайте избирательной комиссии будут опубликованы имена всех кандидатов, которых допустили к выборам.Владимир Пызин, директор Центра избирательных технологий института государственной службы убеждает, что 18 марта каждый желающий и уважающий свою страну человек сможет отдать голос за своего фаворита. «На сегодняшний день политическая ситуация очень сложная. Необходимо делать свой выбор, иначе за тебя это сделает кто-то другой», - рассказал эксперт.Также Владимир Пызин выделил тот факт, что каждому человеку необходимо определиться, как он относится к государству и положению дел в стране. Кроме того, ЦИК поменял законодательство, касающееся выборов для прозрачности результатов.