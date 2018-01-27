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Эксперты рассказали о «заряженном» Volkswagen Passat GT
Эксперты рассказали о «заряженном» седане Passat GT, который был представлен на автомобильном слоне в Детройте. Основным отличием автомобиля стал бензиновый мотор VR6, в котором сочетается рядная и V-образная компоновка.

Эксперты рассказали о «заряженном» Volkswagen Passat GT


«Заряженный» седан Passat GT создан на базе серийной модификации R-Line. Седан отличается мощным передним бампером, чёрными и красными вставками на кузове, овальными патрубками, небольшим спойлером на багажнике и 19-дюймовыми дисками, сквозь которые виднеются тормозные суппорты красного цвета.

В качестве силовой установки Passat GT выступает бензиновый агрегат VR6 производительностью 284 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с 6-диапазонной роботизированной трансмиссии DSG.

При этом эксперты отметили, что разработчики «заряженного» седана не подумали о спортивных возможностях автомобиля, сосредоточившись на европейской внешности. Однако спортивный дизайн был у Passat первой генерации и существовала данная модель в единственном экземпляре Passat GTI, тогда производители решили, что такой автомобиль не будет пользоваться большим спросом у покупателей. В связи с этим была выпущена модификация Passat GTI, которая стала чем-то средним между спортивной и гражданской моделью.
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Добавил: Алина Вчера, 21:40
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