Сергей Лазарев заменит Стаса Пьеху на телешоу «Ты супер!»

Уже в самые ближайшие выпуски на сцене этого шоу можно будет увидеть Сергея Лазарева. По некоторым сведениям, Стас Пьеха уже передал новому телеведущему все свои дела. По заверениям фанатов телепроекта, у Лазарева гораздо больше навыков такого рода вокальных мероприятий, а в особенности по проведению прямых эфиров. Исполнитель замечательно себя показал в проектах «Голос страны» и «Хочу к Меладзе» и зрители будут невероятно рады вновь наблюдать за своим кумиром.Телешоу «Ты супер!» стало безумно популярным у телезрителей. Пользователи с огромным интересом следят за тем, как показывают себя на сцене воспитанники, у которых совершенно нет никаких связей и знакомств, а также которые не имеют финансовых возможностей для того, чтобы куда-то пробиться. Поэтому, дети, которые здесь участвуют, рассчитывают только на свои силы, самих себя и честный вердикт жюри.