Новый пост Даны Борисовой подтвердил: у телеведущей проблемы с психикой

Телеведущая Дана Борисова, проведшая более полугода в таиландской клинике, вернувшись домой, продала свою шикарную квартиру в элитном жилкомплексе «Золотые ключи» и переехала в съёмную «двушку». Несмотря на заметные улучшение в состоянии «душевного здоровья» телеведущей, до полного выздоровления, по-видимому, ещё весьма далеко.Последняя публикация 41-летней красавицы заставляет усомниться в способности Даны сосредоточиваться на одном вопросе и связно формулировать свои мысли. Борисова начала запись с рекламы starbucksrussia, где всё такое вкусное. Далее телеведущая «переключилась» на правила здорового питания и сообщила: причина её стройности – в отказе от мучного и жареного. Завершила свою запись Борисова уж совсем странно, обратившись к Никите Лушникову, которого считает «самым важным и лучшим мужчиной» и извинилась перед Никитой, ибо тот «верующий» и, к тому же, «ходит к батюшке»!Добавим, что врач-нарколог, наблюдающий за реабилитацией Борисовой, на днях признался, что его пациентка перенесла «наркотический срыв».