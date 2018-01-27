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Сейм Польши принял закон про запрет пропаганды «бандеровской идеологии»
В Польше приняли закон, который запрещает в государстве бандеровскую идеологию. Большинство депутатов Сейма проголосовали за это.

Сейм Польши принял закон про запрет пропаганды «бандеровской идеологии»

Законопроект разработал Павел Кукиз – основатель партии Kukiz’15 в Польше. Закон приняли 279 парламентария польского Сейма из 414 человек. Нарушителей данного закона будут штрафовать либо забирать под стражу (срок до 3 лет). Кукиз этот законопроект на рассмотрение Сейма направил года назад. Он весь этот период времени считался «замороженным». Варшава данный шаг не делала, чтобы не портить отношения с Украиной, интересы которой отношения с Украиной она продвигает активно в ЕС. Но украинские власти не вняли пожеланиям Польши, начав дополнительную героизацию УПА (запрещена в России).

Глава МИД Польши – Ващиковский, после этого посоветовал украинским политикам сосредоточить государственную идеологию и идентичность на «небесной сотне», а также «героях АТО». Но Украина поступила по-своему.
Политика / В мире
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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