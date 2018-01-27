Производитель чехлов для смартфонов показал рендеры Nokia 9

Так уже известно, что Nokia 9 оснастят безрамочным дисплеем, дактилоскопическим сканером, который будет расположен на тыльной стороне устройства и сдвоенным модулем основной камеры. Стоит отметить, что ранее подобная информация уже просачивалась в Интернет.Некоторые эксперты предполагают, что новинка получит 5,5-дюймовый экран OLED от южнокорейской компании LG Display. Внутри окажется процессор Qualcomm Snapdragon 835, аккумуляторная батарея на 3250 мАч и 128 Гб внутренней памяти. Разрешение фронтальной и основной камер составит 5 Мп и 12+13 Мп соответственно.Скорее всего, что презентация флагмана состоится на мероприятии MWC 2018 в Барселоне, которое запланировано на период с 26 февраля по 1 марта.