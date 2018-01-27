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Производитель чехлов для смартфонов показал рендеры Nokia 9
Производитель чехлов для мобильных телефонов Terrapin опубликовал в Сети рендерные изображения будущей новинки Nokia 9. Таким образом, пользователи уже сейчас имеют возможность слегка ознакомиться с новым дизайном.

Производитель чехлов для смартфонов показал рендеры Nokia 9


Так уже известно, что Nokia 9 оснастят безрамочным дисплеем, дактилоскопическим сканером, который будет расположен на тыльной стороне устройства и сдвоенным модулем основной камеры. Стоит отметить, что ранее подобная информация уже просачивалась в Интернет.

Некоторые эксперты предполагают, что новинка получит 5,5-дюймовый экран OLED от южнокорейской компании LG Display. Внутри окажется процессор Qualcomm Snapdragon 835, аккумуляторная батарея на 3250 мАч и 128 Гб внутренней памяти. Разрешение фронтальной и основной камер составит 5 Мп и 12+13 Мп соответственно.

Скорее всего, что презентация флагмана состоится на мероприятии MWC 2018 в Барселоне, которое запланировано на период с 26 февраля по 1 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:55
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